A chef Monique Luciano explicou as receitas que seriam ensinadas, todas elas preparadas de maneira mais saudável e nutritiva - Divulgação / PMN

Publicado 13/12/2021 23:49

Nilópolis - Pensando em opções saudáveis para a ceia de Natal e até mesmo para o dia a dia, a Casa da Terceira Idade do Cabral, em Nilópolis, em parceria com o Sesc, realizou na última sexta-feira (10/12) uma oficina de receitas com as participantes.

A enfermeira Márcia Abrão iniciou um bate-papo com as frequentadoras sobre alimentação saudável e equilibrada. Em seguida, a chef Monique Luciano explicou as receitas que seriam ensinadas, todas elas preparadas de maneira mais saudável e nutritiva: rabanada de forno, salada ao molho de iogurte, e ponche de frutas (sem álcool).

Além de aprenderem o passo a passo e receberem as instruções para reproduzirem em casa, as alunas puderam também degustar os pratos. A diretora do lar de convivência Rosângela Oliveira acompanhou toda a ação. “Eu adorei, é uma alternativa muito boa para saúde delas“, reforçou.