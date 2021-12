O evento contou com a presença da esposa Marlene e seus filhos Márcio, que também brilhou no esporte, e Marcelo Leitão, além dos atletas históricos do Leão, que fizeram uma partida amistosa contra Mesquita - Divulgação

O evento contou com a presença da esposa Marlene e seus filhos Márcio, que também brilhou no esporte, e Marcelo Leitão, além dos atletas históricos do Leão, que fizeram uma partida amistosa contra MesquitaDivulgação

Publicado 10/12/2021 15:42 | Atualizado 10/12/2021 15:48

Nilópolis - As finais do Campeonato Carioca de Handebol, no último sábado (04/12), no ginásio poliesportivo, no Parque de Eventos, em Nilópolis, homenageou o saudoso Airton Leitão, eterno presidente do Nilópolis Handebol Clube. O troféu de campeão levou o nome do dirigente.

O evento contou com a presença da esposa Marlene e seus filhos Márcio, que também brilhou no esporte, e Marcelo Leitão, além dos atletas históricos do Leão, que fizeram uma partida amistosa contra Mesquita, vencida pelo nilopolitanos por 12 a 11, com direito a gol da vitória no último segundo de jogo, para delírio do público presente.

Airton Leitão foi secretário municipal de Nilópolis, na gestão do ex-prefeito José Carlos Cunha, e grande incentivador da prática do handebol na cidade.