Muitos cachorros foram vacinados em Nilópolis - Dvulgação

Publicado 09/12/2021 20:25 | Atualizado 09/12/2021 20:27

Nilópolis - O Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica de cães e gatos em Nilópolis, no dia 4 de dezembro, realizado Vigilância Sanitária Municipal, computou 15 mil 370 doses aplicadas durante o último sábado, nos postos de saúde e nos postos de vacinação instalados no Parque Natural do Gericinó e na rua Fernando Mendes, em frente ao Clube Nilopolitano.

O diretor da Vigilância Sanitária, Gustavo Naame, contou com a participação de médicos veterinários e estudantes de veterinária da Universidade Estácio de Sá e da Unig para atender os tutores de 12 mil 910 cães e 2 mil 460 gatos. No Posto de Saúde Rosa Perez, em Nova Cidade, o boneco do Scooby Doo recepcionava os animais e seus donos. Gatos eram vacinados em uma sala a parte, enquanto os cães estavam ao ar livre.

Muitos nilopolitanos levaram seus gatos para a vacinação antirrábica Divulgação A vacina contra a raiva foi disponibilizada para cães e gatos de qualquer porte, a partir dos 3 meses de idade e em bom estado de saúde. No caso de fêmeas no cio, prenhas ou lactantes, havia contraindicação. Para proteger o animal de estimação era necessário levá-lo, no caso de felinos, em caixa adequada para transporte e cães com coleira ou focinheira.

Cleide Margareth, moradora de Nova Cidade, estava com Tom, um felino de 2 anos que pegou na rua e adotou. “ Ele apanhava muito, teve que amputar o rabo e quebraram seu maxilar”, lamentou a tutora. A shitsu Nina, de 3 anos, foi levada pela dona, Simone Miranda, para se imunizar. “ Assim como cuidamos da nossa saúde, temos que cuidar da saúde deles também”, finalizou.