Nas imagens é possível verificar que a cobertura da passarela e da escada rolante apresenta furos e rasgos que molhavam os moradores que passavam pelo local - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 07/12/2021 23:10 | Atualizado 07/12/2021 23:25

Nilópolis – A chuva que caiu forte no município de Nilópolis, na noite desta terça-feira (07/12), trouxe uma série de transtornos para os moradores que retornavam para suas residências. Um dos pontos de maior reclamação dos nilopolitanos, era a Estação Ferroviária, no Centro. A passarela que segue em direção ao Calcadão, mesmo coberta, apresentava uma série de goteiras, com furos e rasgos no teto, obrigando os munícipes a usarem guarda-chuvas, mesmo com a cobertura do local. Muitas pessoas ficaram molhadas, além do piso da passarela. Imagens foram registradas nas redes sociais dos moradores.



A escada rolante além de não funcionar, apresentava goteiras e queda de água das chuvas Reprodução / Redes Sociais

Além disso, a escada rolante não funcionava, contribuindo ainda mais para o transtorno.

Os nilopolitanos aguardam uma ação conjunta da Prefeitura de Nilópolis e da Supervia visando a melhoria da Estação Ferroviária, suas passarelas e rampas de acesso, além do conserto da escada rolante do Calçadão para a Estação, no Centro.

A passarela mesmo coberta ficou toda molhada com muitas goteiras e má conversação Reprodução / Redes Sociais