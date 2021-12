São atividades direcionadas pela arteterapeuta que buscam melhorar a função cerebral das idosas - Divulgação / PMN

Publicado 06/12/2021 23:48 | Atualizado 06/12/2021 23:50

Nilópolis - Às sextas-feiras, a Casa da Terceira Idade, do Cabral, em Nilópolis, promove aulas de Ativação da Memória para as participantes, em parceria com o Sesc/RJ. São atividades direcionadas pela arteterapeuta Janaína Scarani que buscam melhorar a função cerebral das idosas por meio da estimulação cognitiva.

"Os exercícios são simples e dinâmicos como jogo da memória, colagens, que exercitam o cérebro e também estimulam os outros sentidos. “Muitas coisas que trabalhamos aqui, algumas delas chegam pra mim e dizem que estão exercitando em casa e já veem diferença“, reforçou a professora enquanto acompanhava as alunas.

Marlene Silva, 70 anos, é uma das que já sentem diferença com as aulas. “A idade vai chegando e aos pouquinhos vamos esquecendo, então é muito bom fazer isso para manter ativo, está valendo muito a pena“, contou.

Mais informações no telefone: (21) 2692-7151.