O Parque Sara Real fica no bairro Nova Cidades - Divulgação

Publicado 04/12/2021 10:18 | Atualizado 04/12/2021 10:28

Nilópolis – Os amantes do esoterismo terão um ótimo evento gratuito para prestigiar neste final de semana (04 e 05/12), em Nilópolis. O Parque Sara Areal recebe a Feira Baixada Mística, com atividades como palestras, danças, rituais, além de apresentações musicais. A abertura está programada para este sábado (04/12), às 10h, mesmo horário do início das atividades no domingo (05/12). A vasta programação nos dois dias de evento vai até às 18h.

A escolha do local, numa linda área verde, é um ótimo pano de fundo para o evento e todo o esoterismo que marca os dois dias da agitada programação.



Confira abaixo a programação completa:



04/12/2021 – Sábado



10h00 – Abertura do evento 10h30 – Considerações Iniciais

11h30 – Carimbo Flores da Alegria – Dança

13h00 – Águas de Afrodite – Pequeno Ritual e Dança para Deusa ÁTEMIS

13h30 – João Alexandre Martins Vieitas, grupo CHIE NO SENSHI – tema: Kenjutsu e artes marciais tradicionais

14h00 – Palestra – Islamismo, uma religião de paz c/ Wasim Ahmad Zafar (Presidente da Comunidade Muçulmana Ahmadia Brasil)

14h30 – Cia de Danças Aljawhara – Dança Cigana

15h00 – Mandrágoras do Oriente – Dança Cigana

16h00 – Palestra – Osteomancia – oráculo dos ossos

16h30 – Quadribol ( inspiração Harry Potter ).

17h00 – Cura quem Planta – Apresentação Musical

17h30 – Alexandre do Canto – Apresentação Musical

17h30 – Vitalismo Monádico: Origens para uma filosofia da magia – Palestra.

18h00 – Encerramento

05/12/2021 – domingo



10h00 – Abertura do segundo

11h00 – Idelga Moreira – Dança do Ventre

11h30 – Meninas do Carimbo – Ivana

14h00 – Dupla Flores do Deserto – Dança Fat Chance Bellydance Style / AtS

14h30 – Grupo da Lona Cultural de Anchieta – professor Helbert: Zumba a Carimbó

15h00 – Palestra – Cristais no dia a dia com Dayse Nicodemos

15h30 – Renata Roseo – Dança do Ventre

16h00 – Palestra – A importância dos poderes psíquicos com Yuri Vaz

17h – Yesidis e Thelemitas: Adoradores do diabo a buscadores da verdadeira vontade – palestra

17h30 – Alexandre do Canto – Apresentação Musical

18h00 – Encerramento do evento



Evento: Gratuito

O Parque Sara Real fica na Rua Gonçalves Dias, 190, no bairro Nova Cidade, em Nilópolis. Mais informações no telefone: (21) 98012-7006.