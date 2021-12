Moradores nilopolitanos, combinados com munícipes de outras cidades, como, São João de Meriti, Mesquita e do Rio de Janeiro também tem procurado em alto número a UPA JK - Reprodução / Redes Sociais

Moradores nilopolitanos, combinados com munícipes de outras cidades, como, São João de Meriti, Mesquita e do Rio de Janeiro também tem procurado em alto número a UPA JKReprodução / Redes Sociais

Publicado 02/12/2021 14:30 | Atualizado 02/12/2021 15:23

Nilópolis – A Unidade de Pronto Atendimento Juscelino Kubitschek (UPA), em Nilópolis, tem apresentado nos últimos dias um crescimento em 30% no seu atendimento. O aumento da demanda, desde a última quinta-feira (25/11), passa pelo surto de gripe que vem crescendo no Estado. O tempo de atendimento tem ficado em torno de 6 horas, causando reclamações nos pacientes.

Moradores nilopolitanos, combinados com munícipes de outras cidades, como, São João de Meriti, Mesquita e do Rio de Janeiro, também tem procurado a unidade JK.



Segundo a Prefeitura de Nilópolis, o atendimento de pacientes de outras cidades fez aumentar significativamente o número de pessoas na UPA, provocando a demora na conclusão do atendimento, em comparação aos meses anteriores. Em relação aos moradores do município do Rio de Janeiro, por exemplo, segundo a prefeitura, teve aumento de 191% na procura por atendimento. Lembrando que o bairro de Olinda, em Nilópolis, faz limite com Anchieta, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro.