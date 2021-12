Em relação aos demais municípios da Baixada Fluminense, Nilópolis foi a cidade que perdeu mais posições em relação ao estudo do ano passado - Divulgação / PMN

Publicado 01/12/2021 15:26 | Atualizado 01/12/2021 15:29

Nilópolis – O município de Nilópolis caiu 69 posições, em relação ao estudo de 2020, e ficou em 391º lugar no Ranking Geral de Competitividade dos Municípios Brasileiros, divulgado no dia 22 de novembro, pelo Centro de Liderança Pública (CLP), envolvendo 411 cidades brasileiras. O estudo analisou 65 indicadores relacionados ao funcionamento da máquina pública, e a questões fiscais, de saúde, educação, segurança, saneamento, meio ambiente, inserção econômica e telecomunicações. O Ranking fornece uma visão sistêmica da gestão pública municipal e ressalta a atenção a pauta municipalista.

Em relação aos municípios da Baixada Fluminense, Nilópolis foi a cidade que perdeu mais posições em relação ao ano passado, ficando na frente de Itaguaí (348º), Queimados (357º), Magé (385º), Belford Roxo (397º), São João de Meriti (400º) e Japeri (403º).

Os indicadores foram subdivididos nas dimensões “Instituições”, “Sociedade” e Economia”. Na dimensão “Sociedade”, formada pelos pilares “Acesso à saúde”, “Qualidade da saúde”, “Acesso à educação”, “Qualidade da educação”, “Segurança”, “Saneamento” e “Meio ambiente”



Por fim, na dimensão “Economia”, composta pelos pilares “Inserção econômica”, “Inovação e dinamismo econômico”, “Capital humano” e “Telecomunicações”.



Neste ano, o CLP também divulgou um ranking de competitividade incluindo indicadores de meio ambiente, como ESG (sigla em inglês para meio ambiente, social e governança) e de ODS (objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU).



O Ranking

O Ranking analisa o total de 411 municípios brasileiros (7,38% do universo de municípios), representando os municípios do país com população acima de 80 mil habitantes de acordo com a estimativa do IBGE para o ano de 2020.



Como resultado, a segunda edição do Ranking de Competitividade dos Municípios é composta por 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos e 3 dimensões: instituições, sociedade e economia. Esta organização é fruto de ampla reflexão ao longo do projeto sobre quais são os temas fundamentais para se analisar a competitividade a nível municipal no Brasil.