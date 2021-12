Os comprovantes de inscrição e de situação cadastral serão enviados para um e-mail informado pela Prefeitura - Divulgação / PMN

Publicado 30/11/2021 17:43 | Atualizado 30/11/2021 17:44

Nilópolis - Alunos da rede municipal de Nilópolis, seus pais e responsáveis terão à disposição o serviço de retirada do CPF, através do projeto “CPF Para Todos”, fruto de parceria da Receita Federal com as secretarias municipais de Cidadania e Direitos Humanos, e Educação. O atendimento estará disponível na Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos (SEMUCIDH), no Centro, no 1º andar, nos dias 1, 6, 7, 13, 17 e 20 de dezembro.

O objetivo é desburocratizar o procedimento de emissão do documento as pessoas com dificuldade de acesso à rede mundial de computadores. Nesse primeiro momento, apenas esse público será acolhido. Um servidor, de forma remota, por meio de um aplicativo, estará em chamada direta de vídeo com um analista da Receita Federal para cuidar do cidadão e acompanhar seu processo.



Os comprovantes de inscrição e de situação cadastral serão enviados para um e-mail informado pela Prefeitura e, ao final do atendimento, o servidor da Prefeitura irá imprimir o comprovante da pessoa.



Atendimento



Serviços



Entre os serviços prestados estão: CPF, inscrição, alteração de dados, emissão do comprovante de inscrição, emissão do comprovante de situação cadastral, recuperação do número de inscrição.



Documentos



Para ter acesso aos serviços, o cidadão deverá apresentar documentos que seguem: menores de 18 anos devem apresentar RG emitido pelo Detran-RJ e menores de 16 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis, que devem solicitar o CPF.

Quem tem 18 anos ou mais deve apresentar RG emitido pelo Detran-RJ e documento de emissão de título de eleitor. Se o interessado não possuir as documentações, o serviço não poderá ser realizado.



A Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos (SEMUCIDH) fica Rua Pedro Álvares Cabral, 305, no Centro.