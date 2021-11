O ponto é considerado estratégico e fica no limite entre os municípios de Nilópolis e São João de Meriti - Divulgação / 20º BPM

O ponto é considerado estratégico e fica no limite entre os municípios de Nilópolis e São João de MeritiDivulgação / 20º BPM

Publicado 29/11/2021 22:53

Nilópolis - O 20º BPM (Mesquita) reativou, na noite da última sexta-feira (26/11), a cabine da Polícia Militar, no bairro Nova Cidade, em Nilópolis, na Rua Otacílio Pessoa, número 843, próximo a saída da Via Light, no sentido Pavuna. A iniciativa do batalhão é aumentar ainda mais a segurança da região, proporcionando mais qualidade e conforto no ambiente de trabalho dos agentes.

O ponto é considerado estratégico e fica no limite entre os municípios de Nilópolis e São João de Meriti. Trazendo uma vigilância mais efetiva e uma maior sensação de segurança para os moradores nilopolitanos da área.