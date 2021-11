Todos os postos de saúde, o Parque do Gericinó, e o ponto de imunização na rua Fernando Mendes, em frente ao Clube Nilopolitano, onde o Castramóvel será estacionado, estarão atendendo - Divulgação

Publicado 29/11/2021 19:24 | Atualizado 29/11/2021 19:28

Nilópolis - A Vigilância Sanitária de Nilópolis tem disponíveis 18 mil doses de vacina antirrábica para aplicar em cães e gatos, no próximo sábado (04/11), Dia D de Vacinação Antirrábica na cidade. Todos os postos de saúde, o Parque do Gericinó, e o ponto de imunização na rua Fernando Mendes, em frente ao Clube Nilopolitano, onde o Castramóvel será estacionado, estarão atendendo das 9h às 16h.

A vacina contra a raiva será disponibilizada para cães e gatos de qualquer porte, a partir dos três meses de idade e em bom estado de saúde. No caso de fêmeas no cio, prenhas ou lactantes, há contraindicação. Para proteger seu animal de estimação, será necessário levá-lo, no caso de felinos, em caixa adequada para transporte e cães com coleira ou focinheira.

Será emitida a certificação de vacina, mas a Vigilância Sanitária recomenda que, caso o pet tenha carteirinha de vacinação, levar no ato. A raiva é uma doença viral, que pode ser fatal e acomete também humanos em caso de contato com saliva de animal contaminado e a vacina é a única forma de prevenção à doença.

Gustavo Naame, diretor da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde de Nilópolis, salientou a importância de realizar a vacinação dos animais para evitar casos de raiva animal, como o que aconteceu em Duque de Caxias. Ele lembrou do cão diagnosticado com raiva em maio deste ano, que foi encaminhado para o Instituto Municipal Jorge Vaitsman, da Prefeitura do Rio.

O animal vivia com o dono em um bairro de Belford Roxo e costumava passear com ele no bairro de Jardim América, na Zona Norte do Rio. Foi socorrido em uma clínica de Duque de Caxias após apresentar os primeiros sintomas da doença, como baba e falta de coordenação motora