O presidente da Câmara, vereador Rafael Pereira Nobre (PTB), e o vereador Leandro Hungria (Solidariedade), ouviram as reinvindicações dos agentes comunitários - Divulgação

Publicado 01/12/2021 10:19 | Atualizado 01/12/2021 10:30

Nilópolis – Agentes comunitários de saúde de Nilópolis (ACS) estiveram reunidos na última semana, com o presidente da Câmara Municipal, vereador Rafael Pereira Nobre (PTB), e o vereador Leandro Hungria (Solidariedade), em busca de informações sobre o atendimento das reivindicações da classe junto ao Governo Municipal. A reunião aconteceu no Posto de Estratégia de Saúde da Família, no bairro Cabuís.



No encontro, os parlamentares destacaram que buscam regularmente no plenário da Casa Legislativa melhorias para a categoria junto à Prefeitura. Entre os assuntos abordados e cobrados pelos agentes junto aos vereadores, estiveram a insalubridade e o incentivo adicional para a classe, garantidos por Lei.