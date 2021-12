Durante a abordagem, o homem não esboçou qualquer reação e foi conduzido para a 57ª DP, onde foi formalizada a prisão - Divulgação / Polícia Civil

Durante a abordagem, o homem não esboçou qualquer reação e foi conduzido para a 57ª DP, onde foi formalizada a prisãoDivulgação / Polícia Civil

Publicado 01/12/2021 15:41 | Atualizado 01/12/2021 15:45

Nilópolis - Policiais civis da 57ª DP (Nilópolis) prenderam, na noite desta segunda-feira (29/11), um homem acusado de violência doméstica. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

De acordo com os agentes, o autor foi localizado e detido no bairro São Roque, em Queimados, também na Baixada Fluminense, após informações do setor de inteligência. Durante a abordagem, ele não esboçou qualquer reação e foi conduzido para a 57ª DP, onde foi formalizada a prisão.

Após a ação, o acusado foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.