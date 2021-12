A equipe de saúde distribuiu camisinhas e folhetos informativos aos motoristas e pedestres para lembrar a importância do uso de preservativos masculinos e femininos e a prevenção da doença e do tratamento precoce - Divulgação / PMN

A equipe de saúde distribuiu camisinhas e folhetos informativos aos motoristas e pedestres para lembrar a importância do uso de preservativos masculinos e femininos e a prevenção da doença e do tratamento precoceDivulgação / PMN

Publicado 01/12/2021 23:52 | Atualizado 02/12/2021 00:03

Nilópolis - No Dia Mundial de Combate à Aids, nesta quarta-feira (01/12), a Praça dos Estudantes, no Centro, de Nilópolis, foi palco da ação promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, representada pelo setor de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), com o objetivo de conscientizar os munícipes sobre prevenção e combate à aids e outras infecções como sífilis, HPV e hepatites B e C.



Foram distribuídos preservativos e folhetos informativos aos motoristas e pedestres para lembrar a importância do uso de preservativos masculinos e femininos e a prevenção da doença e do tratamento precoce. Uma árvore da praça foi decorada com mensagens como “teste de HIV, faça sim”, camisinhas penduradas e com o laço vermelho, símbolo do ‘Dezembro Vermelho’.

“É o dia que o mundo inteiro está com o olhar voltado para divulgar a importância do diagnóstico precoce do HIV” , reforçou Luciene Letas, diretora do Programa IST-HIV/AIDS do Posto Central.



O médico infectologista Izidoro Flumignan destacou os serviços oferecidos pelo Posto Central para diagnóstico e prevenção das infecções, como teste rápido de detecção, distribuição gratuita de remédios de prevenção e tratamento, orientações quanto ao uso correto das medicações, além de atendimento médico, psicológico, e assistência social.



A descontração do evento ficou por conta da apresentação do grupo de zumba comandado pelo professor Marquinhos – todos de vermelho em referência à cor da causa -, além da passista da Beija-Flor, Duda.

“Estamos aqui para conscientizar e lembrar as pessoas de não terem preconceito, de acolherem quem é portador, mas principalmente de se prevenirem“, salientou a preventista Laura Lee.



O setor de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) fica no segundo andar do Posto Central. O teste rápido para detecção do HIV é realizado também nos postos do Frigorífico, Paiol, Nova Olinda e na UPA Juscelino Kubitschek.