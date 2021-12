A feira atualmente, conta com cerca de 420 barracas são colocadas aos domingos na extensão da Avenida Mirandela, até a Praça da Roldão Gonçalves - Divulgação / PMN

Publicado 02/12/2021 23:01 | Atualizado 02/12/2021 23:06

Nilópolis - Seja para degustar o tradicional pastel de feira com caldo de cana, passear, trocar ideia com amigos ou conferir as novidades, a Feira Livre da Mirandela é parada certa aos domingos por centenas de nilopolitanos. O Governo Municipal sancionou a Lei 6.646/2021, de 4 de novembro, que reconhece esse clássico símbolo do município em Patrimônio Cultural.

A feira além de contribuir para a economia do município, é um importante espaço de socialização no município. Segundo a Ordem Pública de Nilópolis, atualmente, cerca de 420 barracas são colocadas aos domingos na extensão da Avenida Mirandela, até a Praça da Roldão Gonçalves. Segundo o superintendente de Patrimônio Histórico Ricardo Jardim, esse reconhecimento vai de encontro direto com a identidade do município. “É a valorização e sentimento de pertencimento ao local, a feira é conhecida em toda região pois permanece até hoje com as mesmas características e atrativos que fazem dela um diferencial“, explicou.Ele destaca também que o “tombamento“ da feira em patrimônio traz como benefício a captação de memórias culturais, que futuramente serão registros históricos do município em livros e outros.A feira além de contribuir para a economia do município, é um importante espaço de socialização no município. Segundo a Ordem Pública de Nilópolis, atualmente, cerca de 420 barracas são colocadas aos domingos na extensão da Avenida Mirandela, até a Praça da Roldão Gonçalves.