Na quinta-feira, primeiro dia de atividade chamada de ‘Ambulância nas Comunidades’, a SSN registrou 249 pessoas imunizadas com a vacina contra a gripe - Divulgação / PMN

Publicado 03/12/2021 17:04 | Atualizado 03/12/2021 17:07

Nilópolis - Para ampliar a oferta de vacinação aos nilopolitanos, a Secretaria de Saúde de Nilópolis (SSN) continua com o serviço ‘Ambulância nas Comunidades’, facilitando o acesso da população à imunização contra a Covid-19 e a Influenza. Na segunda-feira (06/12), a ambulância estará no calçadão de Olinda, a partir das 17h. O veículo para nos locais e depois percorre as ruas do entorno.



No dia seguinte (07/12), o ponto é na Praça do Skate, Olinda. Na quinta-feira (09/12), a parada é na Praça do Rondon, no mesmo horário. E termina a rota na Praça do DPO, em Nova Cidade. A ação permite a vacinação de quem está chegando do trabalho ou da escola. O atendimento é até as 20h.

A ação permite a vacinação de quem está chegando do trabalho ou da escola. O atendimento é até as 20h Divulgação / PMN Na última quinta-feira (02/12), o primeiro dia de atividade chamada de ‘Ambulância nas Comunidades’, a SSN registrou 249 pessoas imunizadas com a vacina contra a gripe.