O técnico Nelsinho com os jovens atletas do projeto - Divulgação

Publicado 04/12/2021 10:59 | Atualizado 04/12/2021 11:04

Nilópolis - A bola no pé e um sonho na cabeça. Essa é a realidade de muitos garotos nas periferias e comunidades carentes. Um sonho que para muitos era distante, se torna cada dia mais presente. Desde setembro de 2020, a o projeto Life Star Talentos surgiu em Nilópolis com a proposta de descobrir talentos no futebol. Várias peneiras já foram realizadas e muitos garotos já estão jogando em grandes clubes no Rio de Janeiro e outros estados. E agora os nascidos de 2007 a 2011 têm a oportunidade de participar de peneiras gratuitas de futebol, que serão realizadas no dia 15 de dezembro, às 8h, na Vila Olímpica de Nilópolis, no bairro Frigorífico.

"As peneiras são gratuitas e depois os que forem aprovados receberão treinamento, preparo e todo o suporte também gratuitamente. Nosso objetivo é dar a esses garotos a oportunidade de participar de testes para grandes clubes. Agradecemos muito aos parceiros que temos, como o governo municipal, que nos cedeu a Vila Olímpica para a realização das peneiras", diz Jacob David, CEO da Life Star.



Os treinos também acontecem na Vila Olímpica de segunda a sexta, das 8 às 11 horas, com as categorias que vão do sub-11 ao sub-17. A Vila oferece toda infraestrutura para os atletas receberem o preparo físico e participarem dos treinos táticos. Quem já foi aprovado, garante que valeu a pena.



"Participei das peneiras, fui aprovado e aí começou o meu sonho. Participei de vários testes e fui selecionado para p São Raimundo, de Roraima. E isso é só o início", diz o volante Nescau, que recentemente ajudou o Mundão a conquistar o campeonato sub-20.



Para saber mais é só entrar em contato pelo telefone/WhatsApp: (21) 9510- 0508 e ficar atento as redes sociais da Life Star Talentos.



SERVIÇO - PENEIRAS GRATUITAS : 15/12

LOCAL: VILA OLÍMPICA DE NILÓPOLIS - Rua José Martins, s/n - Frigorífico, Nilópolis



HORÁRIO: 8h

NASCIDOS EM: 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011