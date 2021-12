A Vigilância Sanitária Municipal tem disponíveis 18 mil doses de vacina antirrábica, que será disponibilizada para cães e gatos de qualquer porte, a partir dos 3 meses de idade e em bom estado de saúde - Divulgação / PMN

Publicado 04/12/2021 11:18 | Atualizado 04/12/2021 11:23

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis não irá imunizar contra a Covid-19 neste sábado (4/12). Os postos de saúde estarão abertos no Dia D de Vacinação Antirrábica, para aplicar a dose em gatos e cachorros contra a raiva e também se contará com pontos de vacinação no Parque Natural Municipal do Gericinó e na Rua Fernando Mendes, em frente ao Clube Nilopolitano, onde o castramóvel estará estacionado, no horário das 9h às 16h.

A Vigilância Sanitária Municipal tem disponíveis 18 mil doses de vacina antirrábica, que será disponibilizada para cães e gatos de qualquer porte, a partir dos 3 meses de idade e em bom estado de saúde. No caso de fêmeas no cio, prenhas ou lactantes, há contraindicação. Para proteger seu animal de estimação, será necessário levá-lo, no caso de felinos, em caixa adequada para transporte e cães com coleira ou focinheira.



Será emitida a certificação de vacina, mas a Vigilância Sanitária recomenda que, caso o pet tenha carteirinha de vacinação, levar no ato. A raiva é uma doença viral, que pode ser fatal e acomete também humanos em caso de contato com saliva de animal contaminado e a vacina é a única forma de prevenção à doença.