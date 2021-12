A ocorrência com a pistola foi registrada na 57ª DP (Nilópolis). - Twitter / Pmerj

Publicado 05/12/2021 23:01

Nilópolis - Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam um criminoso, com um revólver, neste domingo (05/12), após serem atacados a tiros pelo bandido. A ação aconteceu na Rua General Olímpio da Fonseca, no Olinda, em Nilópolis.

O preso, ao receber ordem de parada, junto com outro criminoso, realizou disparos contra a guarnição. Ninguém foi ferido.

A ocorrência foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).