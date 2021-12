A Paróquia Nossa Senhora da Conceição fica localizada no bairro de Olinda - Leandra Marcô / Divulgação PMN

A Paróquia Nossa Senhora da Conceição fica localizada no bairro de Olinda Leandra Marcô / Divulgação PMN

Publicado 07/12/2021 20:56 | Atualizado 07/12/2021 20:57

Nilópolis - O Dia de Nossa Senhora da Conceição, Padroeira de Nilópolis, será comemorado nesta quarta-feira (08/12), com a tradicional missa, e também contará com a inauguração do presépio de Natal e apresentação da Banda da Escola Municipal de Música Weberty Bernardino Aniceto. A Paróquia inicia a solenidade da padroeira às 6h. Às 10h, a Santa Missa será celebrada por Dom Gilson Andrade. A data é feriado municipal e apenas os serviços públicos essenciais estarão funcionando.

Após a missa, a Banda da Escola Municipal de Música Weberty Bernardino Aniceto irá se apresentar sob a regência do maestro Jorge de Paula, com repertório clássico. No pátio da igreja, estará montado um dos principais símbolos do natal, o presépio, que será inaugurado com a colocação do menino Jesus na manjedoura.

No repertório da Banda da Escola Municipal, Novena - Rhapsody for band (James Swearing), Suite de Natal (Arr. Afonso Alves), Rhapsody Essay (John Cacavas), The Green Leaves Of Summer (Dimitri Tiomkim - Paul Francis Webster), Zarathustra.

A Paróquia Nossa Senhora da Conceição fica localizada na Rua Roberto Silveira, 1366 - Olinda.