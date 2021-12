Nilópolis

Chuvas causam transtornos para os moradores de Nilópolis que passam pela Estação de Trem (07/12)

Nilopolitanos reclamaram do estado de conversação da estação e da passarela, no Centro, com muitas goteiras, molhando as pessoas e com a escada rolante não funcionando

Publicado 07/12/2021 23:10 | Atualizado há 1 dia