A Light enviou ao CEI o espetáculo teatral ‘Quanta Energia’, protagonizado por Biônica (Fabiana Ferrari) e Metálico (Marcus Maximo) - Divulgação

Publicado 09/12/2021 19:27 | Atualizado 09/12/2021 19:33

Nilópolis - O vagalume ‘Isaurino’ recebeu, na última quinta-feira (02/12), a equipe da Companhia de Energia Elétrica Light, no Centro Educacional Infantil Isaura Coelho, no bairro Nova Cidade, em Nilópolis, para a entrega do Prêmio Light nas Escolas. Ele é o personagem principal do projeto apresentado pela unidade escolar vencedora da premiação, que tem objetivo de promover e conscientizar mudanças de hábitos no consumo de água e energia.

É o terceiro ano consecutivo que o CEI Isaura Coelho participa e é premiado pelo Light nas Escolas Divulgação O CEI Isaura Coelho foi uma das sete escolas contempladas em todo Estado do Rio de Janeiro. O personagem faz alusão ao nome da escola, foi criado pela professora da turma Infantil 3B, Giselda Melo, junto da diretora Carla Peluzio e da orientadora pedagógica Paloma Tavares e fez sucesso entre os pequenos. Em sala, a professora contava aos alunos ‘as aventuras do Isaurino’ em busca do consumo consciente de energia e da sustentabilidade.

De forma lúdica, as atividades instigaram a curiosidade e mostraram para as crianças a importância da energia elétrica, o que se estendeu a outras turmas e influenciou até em casa, cumprindo o propósito. “Eles amaram e abraçaram a ideia com muita animação. Quando nos saíamos da sala, eles falavam que tinha que desligar a luz, em outras salas com a luz acesa, conscientizavam as ‘tias’ que tinha que apagar a luz quando não tiver ninguém. Os pais também vinham falar que em casa eles estavam cobrando“, contou Giselda, que há 3 anos leciona na unidade.

Para a entrega do prêmio à Giselda, a Light enviou ao CEI o espetáculo teatral ‘Quanta Energia’, protagonizado por Biônica (Fabiana Ferrari) e Metálico (Marcus Maximo), que apresentavam situações aos pequenos explicando a geração de energia. A peça foi assistida por cerca de 52 alunos, de dois a cinco anos de idade, além das demais professoras da unidade escolar.

É o terceiro ano consecutivo que o CEI Isaura Coelho participa e é premiado pelo Light nas Escolas. Enquanto assistia à apresentação a diretora Carla relembrava que, em 2019, levou um grupo de alunos ao Museu da Light, para assistir ao espetáculo. "É muito gratificante. A gente vê que a sementinha que estamos plantando, está crescendo".

O pequeno Ryan, 3 anos, aluno da Infantil 3B, se divertiu com um dos projetos: de papelão, uma tomada e um celular com carregador, que ensinava às crianças a não utilizar aparelhos eletrônicos enquanto conectados a energia.