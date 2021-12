A Avenida Getúlio Vargas é umas das vias reclamadas pelos moradores de Nilópolis - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 14/12/2021 12:41 | Atualizado 14/12/2021 12:47

Nilópolis – Final do ano, movimento e aumento de pessoas nas áreas comerciais em dezembro. Os moradores de Nilópolis reclamam do complicado trânsito, no centro do município, na principal área de vendas da cidade. Recentemente, o vereador Leandro Hungria (Solidariedade), apresentou na Câmara Municipal cinco indicações legislativas com sugestões para a Prefeitura melhorar o trânsito na cidade.

Uma delas pede que a Secretaria Municipal de Transporte analise a possibilidade de implantar mão única de direção na Rua João Evangelista de Carvalho, no trecho e sentido da Rua Alberto Teixeira da Cunha para a Rua Pedro Álvares Cabral, apenas aos domingos e das 5h às 15h, durante a realização da feira livre da Avenida Mirandela.

Vereador Leandro Hungria (Solidariedade) fez indicações para a melhoria do trânsito Divulgação Em outras indicações, o vereador pede a Prefeitura, que promova um estudo técnico para verificar a viabilidade de se implantar um Polo Gastronômico, na Rua Alberto Teixeira da Cunha, entre as ruas Eliseu de Alvarenga e Roldão Gonçalves, com a implantação de mão única de direção neste trecho e sentido, todos os dias, das 18h às 04h, além de adotar mão única de direção na Rua Eliseu de Alvarenga, no trecho e sentido da Rua Pedro Álvares Cabral para a Rua Alberto Teixeira da Cunha.

Outra reclamação dos nilopolitanos direcionada a Secretaria Municipal de Transportes, passa por uma melhor fiscalização sobre os veículos estacionados em cima das calçadas, atrapalhando a passagem dos pedestres, bem como, um melhor controle sobre os motociclistas, que não respeitam a sinalização da vias, e alguns andam na contramão.