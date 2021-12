Com o criminoso foi apreendido farta quantidade de drogas - Twitter / Pmerj

Com o criminoso foi apreendido farta quantidade de drogasTwitter / Pmerj

Publicado 22/12/2021 16:29

Nilópolis - Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam nesta quarta-feira (22/12), um traficante de drogas, após uma perseguição na rua João Evangelista de Carvalho, no bairro Cabral, em Nilópolis. Com o criminoso foi apreendido farta quantidade de drogas.

A ocorrência foi registrada da 57ª DP (Nilópolis).