O acordo visa atender as políticas de valorização e inclusão de pessoas com deficiência, classes populares, relações étnico raciais, relações de gênero, trabalhadores rurais e grupos de vulnerabilidade social - Divulgação / PMN

O acordo visa atender as políticas de valorização e inclusão de pessoas com deficiência, classes populares, relações étnico raciais, relações de gênero, trabalhadores rurais e grupos de vulnerabilidade socialDivulgação / PMN

Publicado 20/12/2021 16:56 | Atualizado 20/12/2021 16:56

Nilópolis - Foi divulgado, nesta segunda-feira (20/12), o resultado das provas para as vagas remanescentes dos cursos de Controle Ambiental e Química oferecidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), para os alunos que concluíram o 9º ano na rede municipal de Nilópolis em 2020.A prova tornou-se possível graças a um adendo ao acordo de Cooperação Técnica 27/2021, firmado entre a Prefeitura de Nilópolis e o IFRJ. Um plano de trabalho foi criado e viabilizou a oferta das vagas remanescentes, quando houver, do concurso público organizado pelo próprio IFRJ para o ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio: Controle Ambiental, Química e Manutenção e Suporte em Informática.O acordo visa atender as políticas de valorização e inclusão de pessoas com deficiência, classes populares, relações étnico raciais, relações de gênero, trabalhadores rurais e grupos de vulnerabilidade social, visando a capacitação, o aperfeiçoamento e a ampliação da escolaridade dos profissionais ou interessados. Esse plano de trabalho refere-se apenas ao processo seletivo para o segundo semestre de 2021.Veja o resultado no link http://nilopolis.rj.gov.br/site/wp-content/uploads/2021/12/RESULTADO-CONVOCACAO-PROEJA-NILOPOLIS.pdf