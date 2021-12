O espaço contou com uma decoração natalina - Divulgação / PMN

O espaço contou com uma decoração natalinaDivulgação / PMN

Publicado 16/12/2021 23:27 | Atualizado 16/12/2021 23:30

Nilópolis - Encerrando e celebrando o ano de muitas atividades, a Casa da Terceira Idade de Nova Cidade realizou nesta quinta-feira (16/12), a confraternização de final de ano. Com decoração natalina, a festa da Casa contou com a presença do presidente da Câmara Municipal Rafael Nobre e o vereador Leandro Hungria.

A diretora Cláudia Trinta agradeceu a parceria de todo grupo administrador do espaço e também das frequentadoras durante todo o ano. “Meu desejo é que tudo que realizamos esse ano se multiplique no próximo. Estamos com todo gás para que o 2022 seja melhor ainda“, declarou ela.

Deliciosos pratos natalinos fizeram parte da festa Divulgação / PMN A tradicional brincadeira de Natal, o ‘amigo oculto’, não poderia ficar de fora. As participantes trocaram chocolates em forma de presente. Um grupo de idosas também apresentou uma coreografia de Carimbó.

As atividades na Casa da Terceira Idade de Nova Cidade ficarão paralisadas no período do dia 17 de dezembro a 3 de janeiro de 2022.