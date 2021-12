Todos os estudantes que cumprem os requisitos podem ir diretamente ao local da prova e realizar gratuitamente as provas objetivas com questões de português, matemática, além de uma redação. Serão oferecidas vagas nos cursos de Controle Ambiental e Química - Divulgação / PMN

Publicado 15/12/2021 17:49 | Atualizado 15/12/2021 17:51

Nilópolis - Alunos da rede municipal de ensino de Nilópolis que concluíram o 9ª ano em 2020 poderão concorrer às vagas remanescentes dos cursos Controle Ambiental e Química oferecidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). Eles deverão comparecer ao CIEP 136 Professora Stella de Queiroz, no bairro Frigorífico, na próxima segunda-feira (20/12), e aguardar a prova, que começará às 8h. Os portões serão fechados às 7h45.

Todos os estudantes que cumprem os requisitos podem ir diretamente ao local da prova e realizar gratuitamente as provas objetivas com 15 questões de português e 15 questões de matemática, além de uma redação. Serão oferecidas vagas nos cursos de Controle Ambiental (60) e no curso de Química (18). Na mesma data, a partir das 19h, será divulgada a classificação e também a convocação para matrícula no Diário Oficial on-line da Prefeitura de Nilópolis, cuja Secretaria Municipal de Educação firmou acordo de cooperação técnica com o IFRJ, o que viabilizou o concurso.

Documento de identificação e caneta azul ou preta

Cada candidato deverá levar apenas um documento oficial de identificação com foto e uma caneta esferográfica transparente (tinta azul ou preta), também terá permissão para entrar com água, doces, sucos e biscoitos. Qualquer outro objeto será proibido. A avaliação terá duração de 4 horas e o candidato não poderá deixar o local antes de uma hora após o início da prova. Os últimos três candidatos deverão sair juntos da sala e o concorrente poderá levar o caderno de questões ao final das 4 horas de prova.

As questões objetivas serão eliminatórias e classificatórias e o edital 02/2021, que trata do processo seletivo simplificado para vagas remanescentes do IFRJ, define a análise da redação como o primeiro critério de desempate e, caso persista o embate, será contemplado o candidato com mais idade.

Matrícula dos convocados

Os candidatos convocados no Diário Oficial on-line do dia 20 de dezembro deverão efetuar a matrícula na sede do IFRJ, na Rua Lúcio Tavares, 1045, Centro, Nilópolis, a partir do dia 21 de dezembro, levando os seguintes documentos caso seja menor de 18 anos: carteira de identidade (original e cópia), CPF (original e cópia), certidão de nascimento (original e simples); comprovante de residência (original e cópia), declaração ou certificado de conclusão do ensino fundamental (original e cópia), histórico escola do ensino fundamental (original e cópia); duas fotos 3x4 ou 2x2 (recente), de frente e sem carimbo, RG e CPF dos responsáveis legais (cópia).

Para maiores de 18 anos, além dos documentos já mencionados, os concorrentes deverão apresentar: título de eleitor (original e cópia) e certificado de reservista, no caso de aluno do sexo masculino (original e cópia). Os casos omissos serão avaliados e solucionados pela Secretaria Municipal de Educação.

A prova tornou-se possível graças a um adendo ao acordo de Cooperação Técnica 27/2021, firmado entre a Prefeitura de Nilópolis e o IFRJ. Um plano de trabalho foi criado e viabilizou a oferta das vagas remanescentes, quando houver, do concurso público organizado pelo próprio IFRJ para o ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio: Controle Ambiental, Química e Manutenção e Suporte em Informática.

O acordo visa atender as políticas de valorização e inclusão de pessoas com deficiência, classes populares, relações étnico-raciais, relações de gênero, trabalhadores rurais e grupos de vulnerabilidade social, visando a capacitação, o aperfeiçoamento e a ampliação da escolaridade dos profissionais ou interessados. Esse plano de trabalho refere-se apenas ao processo seletivo para o segundo semestre de 2021.