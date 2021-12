Durante uma semana foram apresentadas seis peças teatrais na sala multiuso Edivaldo Barros - Divulgação / PMN

Publicado 15/12/2021 17:36 | Atualizado 15/12/2021 17:40

Nilópolis - A plateia não conteve os aplausos, gritos e assovios durante a apresentação de 'Remexe que lá vem sonho', musical baseado na telenovela Chiquititas, que aconteceu nesta terça-feira (14/12), na Usina de Cultura Jornalista Tim Lopes. Durante uma semana foram apresentadas seis peças teatrais na sala multiuso Edivaldo Barros, pelos alunos da escola de teatro Antônio José - O Judeu.

A história aborda temas como bullying, descoberta da adolescência, acesso à educação e desigualdade social Divulgação / PMN Batendo recorde de público, com as 12 apresentações de fim de ano, o encerramento contou com 'Remexe que lá vem sonho', uma dramática narrativa no contexto de crianças órfãs. A história aborda temas como bullying, descoberta da adolescência, acesso à educação e desigualdade social.

A emoção tomou conta da sala e não faltaram elogios aos responsáveis pela peça. "A gente nota que é feito com muito amor, é por isso que as crianças incorporam muito bem os personagens. Eles executam todas as falas corretamente. A gente vê uma dedicação que transcende muito amor mesmo. A escola de teatro é a única referência que temos em Nilópolis. É uma forma de desenvolvimento cultural e intelectual", falou José Reinaldo Oliveira, pai da aluna Beatriz Silva de Almeida.

Batendo recorde de público com as 12 apresentações de fim de ano, o encerramento contou com 'Remexe que lá vem sonho', uma dramática narrativa no contexto de crianças órfãs Divulgação / PMN A professora Thais Aquino foi aplaudida de pé ao contar sua história como artista e a emoção em ter alunos talentosos. "Haja coração, estou muito emocionada. Falo sempre para essas crianças que eu não estou dando aula para aluno e aluna, estou dando aula para artista. Essas crianças são grandes artistas."

As apresentações iniciaram no dia 6 de dezembro, com ‘O Sol do Girassol’, texto que trata de temas como a preservação do meio ambiente e a solidariedade. No dia 9, foi apresentada ‘Bailei na curva’, tema que conta sobre os fatos acontecido em 1964. ‘Clarices’, um espetáculo musicado em homenagem ao centenário de Clarice Lispector foi apresentado no dia 10. No dia seguinte, 11 de dezembro, teve exercício público, trabalho de construção das personagens e do ator. ‘Mostra de Curtas’ teve exibição de curtas realizado pelos alunos da oficina de áudio visual com smartphones no dia 14. A peça ‘Remexe que lá vem sonho’ foi apresentada nos dias 13 e 14.

"A gente não deixa a desejar nada. Não precisamos sair da cidade para ver cultura de qualidade porque nós temos as nossas crianças que são extremamente talentosas e tem muita capacidade", discursou emocionado o diretor da escola de Teatro, Thiago Cardoso.

A partir de março de 2022, o musical baseado na telenovela Chiquititas 'Remexe que lá vem sonho' estará em cartaz na Usina de Cultura Jornalista Tim Lopes.