Moradores registraram nas redes sociais várias vias completamente alagadas - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 16/12/2021 20:46 | Atualizado 16/12/2021 20:53

Nilópolis - Muitas ruas de Nilópolis ficaram alagadas, após o forte temporal que caiu na Baixada Fluminense, no final da tarde desta quinta-feira (16/12). As fortes chuvas de quase uma hora foi o suficiente para trazer transtornos em vários pontos do município.

Moradores registraram nas redes sociais várias vias completamente alagadas Reprodução / Redes Sociais Moradores registraram nas redes sociais várias vias completamente alagadas, entre elas: Rua França Leite e Avenida Mirandela, no Centro; Getúlio de Moura, na altura do túnel de Olinda. A Estação de Trem com muitas goteiras também foi um grande problema para os nilopolitanos que retornavam para suas residências.

Qualquer emergência, os nilopolitanos podem ligar para o número da Defesa Civil 199.