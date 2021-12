Os moradores esperam a reforça da praça e do seu entorno - Reprodução / Google

Nilópolis – Considerada um ponto histórico de Nilópolis, a Praça Prefeito Miguel Abrão, na altura da Avenida Carmela Dutra, no Centro, tem sido alvo de muitas reclamações dos moradores nilopolitanos, solicitando junto ao Governo Municipal, uma reforça no local e no entorno. Recentemente, o vereador Leandro Hungria (Solidariedade) apresentou na Câmara Municipal a Indicação Legislativa Nº 848/2021, solicitando ao Poder Executivo que se faça a reforma geral com a revitalização completa da Praça.

Recentemente, o vereador Leandro Hungria (Solidariedade) apresentou na Câmara Municipal uma Indicação Legislativa solicitando ao Poder Executivo que se faça a reforma geral com a revitalização completa da Praça Divulgação “Nos registros históricos podemos constatar que o início do progresso de Nilópolis esteve relacionado a esta praça, que no passado era chamada de Paulo de Frontin e não raros eram os momentos em que a população acompanhou importantes acontecimentos. Sabemos que o Brasil não vive um momento financeiro bom, mas creio ser possível fazer um esforço para devolver a praça aos nilopolitanos, uma praça que nosso povo possa desfrutar de horas de descanso e lazer ou simplesmente ser um espaço agradável enquanto se aguarda por um amigo, familiar ou até mesmo a sua condução”, disse o parlamentar, estendendo o pedido também a melhoria do trânsito e da mobilidade urbana da área, inclusive reabrindo o trânsito de veículos em todo o seu entorno.