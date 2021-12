O IFRJ disponibilizou vagas para o curso de Manutenção e Suporte em Informática para os alunos da Rede Municipal de Ensino que concluíram a 9ª fase do EJA até o 1° semestre de 2021 - Divulgação / PMN

O IFRJ disponibilizou vagas para o curso de Manutenção e Suporte em Informática para os alunos da Rede Municipal de Ensino que concluíram a 9ª fase do EJA até o 1° semestre de 2021Divulgação / PMN

Publicado 18/12/2021 20:42 | Atualizado 18/12/2021 20:43





O processo seletivo será feito por sorteio, realizado no dia 20 de dezembro, às 12h, no CIEP 136 Stella de Queiroz, no bairro do Frigorífico. Para concorrer às vagas, os interessados deverão se inscrever no link até às 11h do mesmo dia. Nilópolis - Em convênio assinado com a Prefeitura de Nilópolis, o campus Nilópolis do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRJ), disponibilizou 20 vagas para o curso de Manutenção e Suporte em Informática para os alunos da Rede Municipal de Ensino que concluíram a 9ª fase da Educação de Jovens e Adultos (EJA) até o 1° semestre de 2021 e possuam, no mínimo, 18 anos completos.O processo seletivo será feito por sorteio, realizado no dia 20 de dezembro, às 12h, no CIEP 136 Stella de Queiroz, no bairro do Frigorífico. Para concorrer às vagas, os interessados deverão se inscrever no link até às 11h do mesmo dia. https://forms.gle/K4atJQNfKbtkPis8A

O resultado será transmitido pelo Facebook da Secretaria Municipal de Educação (https://www.facebook.com/semednilopolis/), e a relação nominal dos aprovados será disponibilizada no Diário Oficial Online a partir das 19h do dia 20.



Os candidatos que forem convocados deverão efetuar a matrícula na sede do IFRJ, na Rua Lúcio Tavares 1045, no Centro, de Nilópolis, a partir das 8h, no dia 21 de dezembro de 2021, portando RG, CPF, Certidão de Nascimento, Comprovante de residência, Declaração ou Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Fundamental, Título de Eleitor, e Certificado de reservista no caso de aluno do sexo masculino, todos originais e cópias, além de duas fotos 3x4 ou 2x2 recente, de frente e sem carimbo, e cópia do RG e CPF dos responsáveis legais.