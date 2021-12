O MMA é uma modalidade esportiva de combate que inclui tantos golpes de combate em pé quanto técnicas de luta no chão - Divulgação / PMN

Publicado 20/12/2021 13:16 | Atualizado 20/12/2021 13:25

A Casa da Luta Nilopolitana recebe homens e mulheres Divulgação / PMN

O MMA é uma modalidade esportiva de combate que inclui tantos golpes de combate em pé quanto técnicas de luta no chão Divulgação / PMN

Nilópolis - Na Casa da Luta Nilopolitana, no bairro Frigorífico, em Nilópolis, mulher tem vez e divide o tatame em igualdade de condições com os homens quando o assunto é o Mix Marcial Arts (MMA), as lutas que envolvem as artes marciais mistas. Cinco delas participam regularmente das aulas dos professores Edson Santos, o Foice, Carlos Santos, e Diego Sales, junto com 15 homens.O MMA é uma modalidade esportiva de combate que inclui tantos golpes de combate em pé quanto técnicas de luta no chão. Nenhuma das adolescentes e jovens praticava o gênero antes. “Começamos aqui há um mês. Eu vim fazer a inscrição na Escola de Balé, no CIEP Professora Stella de Queiroz, e me matriculei aqui também”, contou Isabelle Costa, 16 anos.“A gente vai para bater, não tem essa de ter medo. Deixamos a feminilidade em casa”, garantiu Kaylane Sótenes, 16 anos, sob o olhar de consentimento de Yorrani de França, 16 anos. Caçulinha do grupo, Marcelle Batista, de 14 anos, pratica quatro modalidades esportivas, além do MMA. “Eu moro aqui perto e vi a construção da Casa da Luta. Quando ficou pronta, vim ver como era e me inscrevi”, recordou.A família de Alexane Moreira, 31 anos, tem uma história de três gerações nas lutas. A mãe praticava esportes marciais, a técnica de enfermagem faz jiu jitsu e judô fora da Casa da Luta e agora se integrou à equipe que pratica MMA. A filha Ana Clara, de 6 anos, treina jiu jitsu no local. “ Minha filha estuda aqui perto e começou no jiu jitsu”, contou Alexane, cujo primo é faixa preta de Karatê.Os alunos têm, entre os professores, o ex-atleta Carlos Santos, que já venceu mais de 30 lutas no Brasil, Estados Unidos, Japão e Rússia. Morador de Anchieta, ele já competiu nas modalidades jiu jitsu, muay thai, luta livre e MMA. Diego Salles foi aluno de Carlos Santos e tornou-se também mestre dos praticantes do MMA na Casa da Luta. Ele já competiu no MMA, box e jiu jitsu.O coordenador da Casa da Luta, mestre Gessé Cintra, Juan Poti e Edson Santos, o Foice, são os outros instrutores. Nilopolitano, Foice contou que a turma de MMA tem 30 alunos. “ A maioria já praticava a modalidade, já têm noção”, afirmou Foice, 4º dan de jiu jitsu que começou a estudar com Cintra e conquistou o campeonato brasileiro máster da categoria em 2011 e vice-campeão mundial em 2008. Ele competia como peso médio.