Táxi.Rio, aplicativo de mobilidade criado pela Prefeitura do Rio - Michel Filho/Prefeitura do Rio

Publicado 21/12/2021 15:00 | Atualizado 21/12/2021 16:09

Nilópolis - O aplicativo de corridas de táxi desenvolvido pela Prefeitura do Rio, o Táxi.Rio Cidades, chegou à Baixada Fluminense. O Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento do Rio, Pedro Paulo, assinou nesta terça-feira (21/12), um Acordo de Cooperação Técnica com a Prefeitura de Nilópolis, para disponibilizar a plataforma na cidade.

Nilópolis não é a única cidade interessada no aplicativo carioca, desenvolvido pela Empresa Municipal de Informática do Rio, a IplanRio. Outros 3 municípios também assinaram convênio com o Rio: Miguel Pereira (RJ), Volta Redonda (RJ) e Maceió (AL). Além destas, 24 cidades demonstraram interesse na plataforma, entre elas Salvador, capital da Bahia, e os municípios fluminenses de Niterói, São Gonçalo, Volta Redonda, Araruama e Campos dos Goytacazes.

O Táxi.Rio Cidades é uma plataforma digital de intermediação de corridas gerida pela IplanRio e reúne cerca de 32,4 mil taxistas cadastrados. O aplicativo, que pode ser baixado no celular do usuário, permite que o passageiro solicite um táxi com até 40% de desconto e não exige, do motorista, nenhum tipo de pagamento pelo uso do serviço.

A ferramenta foi lançada em 2017 com o objetivo de reduzir custos associados ao transporte de servidores públicos e funcionar como uma alternativa ao aluguel de veículos e contratação de serviços de cooperativas de táxis por parte do poder público. Hoje, o aplicativo conta com aproximadamente 110 mil passageiros cadastrados e contabiliza uma média de 450 mil corridas por mês.