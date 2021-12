O Navir é composto por um corpo técnico de funcionários do governo Estadual, que realizam atendimento às vítimas de casos de intolerância religiosa - Divulgação / PMN

Publicado 24/12/2021 22:22

Nilópolis - Nesta semana iniciou, em Nilópolis, o processo de intenções entre a Gestão Municipal Nilopolitana e o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Intolerância Religiosa (Navir), com o objetivo de desenvolver ações de cooperação entre os organismos do poder público e abertura de conversações para futura instalação de um Núcleo do Navir.

O Navir é composto por um corpo técnico de funcionários do governo Estadual, que realizam atendimento às vítimas de casos de intolerância religiosa, promovendo assessoria jurídica e acompanhamento psicológico às vítimas.



Durante o encontro, foi apresentada a ocorrência de casos de intolerância religiosa, os quais tem sido acompanhados pelo Núcleo de Nova Iguaçu. Com a ação, será dada continuidade no processo de diálogo entre os organismos públicos, visando o aprofundamento dessa relação e a possibilidade da constituição de um núcleo na cidade para atendimento de casos de intolerância religiosa.