Publicado 24/12/2021 22:32 | Atualizado 24/12/2021 22:34

Nilópolis - O ano letivo está próximo de iniciar e o processo de confirmação da matrícula na Educação, de Nilópolis, começa no dia 4 de janeiro e irá até o dia 14. É de extrema importância comparecer à unidade escolar na qual o candidato foi classificado para efetivar a matrícula. Caso não se confirme, o aluno perderá a vaga.No link: https://bit.ly/consulta_matrículas_educação , é possível conferir qual unidade o candidato se classificou, basta inserir o CPF. As escolas municipais estarão abertas das 8h às 15h a partir do dia 4 de janeiro.É necessário levar o CPF do candidato, se possuir; nome dos pais ou responsáveis; data de nascimento; CPF do responsável legal; endereço eletrônico (obrigatório); telefone fixo ou móvel (obrigatório); rede escolar de origem (se já estudou antes); seleção de até duas opções de unidades escolares que desejariam matricular o candidato, por ordem de preferência; e comprovante de residência no município do responsável legal.A confirmação para as turmas de música, dança, teatro e artes plásticas oferecidas pela Secretaria Municipal de Cultura também será do dia 4 ao dia 14 de janeiro. Confira acessando o link: https://bit.ly/consulta_matrículas_cultura