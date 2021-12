Nilópolis

Nilópolis segue com vacinação contra a gripe até quinta (30/12)

Os postos de saúde do Cabral e de Cabuís estarão imunizando contra a gripe os grupos prioritários: idosos com 65 anos ou mais, crianças de zero a 5 anos, gestantes e puérperas

Publicado 27/12/2021 22:35 | Atualizado há 3 dias