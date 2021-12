A cor e peças novas também não faltam na festa de final de ano de Sávia David - Divulgação

Nilópolis - As viradas de ano são sempre marcadas por expectativas, positividade e desejos por uma nova fase. A digital influencer, rainha de bateria da Escola de Samba Vila Maria, de São Paulo, e musa da Beija-Flor de Nilópolis, Sávia David, já está preparada para o réveillon. Mentalizações fazem parte do seu ritual de virada de ano.

"Faço minhas orações a Deus e ao universo agradecendo pelo ano que passou e visualizo tudo que quero para o próximo ano. Projeto na minha mente tudo que quero, como se já tivesse acontecendo", disse a musa.



A cor e peças novas também não faltam na festa de final de ano.

"Esse ano vou usar branco. Sempre compro lingeries novas para mim e também peças íntimas novas para meus filhos. Essa tradição trago comigo desde a infância. Minha mãe me ensinou assim e passo a mesma para meus filhos. Neste ano, minha mãe me orientou a usar uma folha de louro. Coisas de mãe, que devemos seguir, porque sempre dá certo", descontrai.



Além de todas esses cuidados, para Sávia o mais importante é estar neste momento com a família.

"Minha família é minha base. Estar na hora da virada do ano com eles, vibrando boas energias, faz toda a diferença. Disso, não abro mão", conclui.