A vacinação contra a gripe acontece sempre de 9h às 16h - Divulgação / PMN

A vacinação contra a gripe acontece sempre de 9h às 16hDivulgação / PMN

Publicado 27/12/2021 22:35 | Atualizado 27/12/2021 22:37

Nilópolis - A Secretaria de Saúde de Nilópolis prossegue com a vacinação contra a gripe até a próxima quinta-feira (30/12), das 9h às 16h. Os postos de saúde do Cabral e de Cabuís estarão imunizando contra a gripe os grupos prioritários: idosos com 65 anos ou mais, crianças de zero a 5 anos, gestantes e puérperas.



Endereço dos Postos

Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves, sem número, Cabral



Posto Programa de Saúde da Família – Cabuís



Rua General Mena Barreto, sem número, Cabuís