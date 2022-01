Todos os 11 postos de saúde do município realizam o exame e o resultado sai em 20 minutos - Divulgação / PMN

Publicado 12/01/2022 22:36 | Atualizado 12/01/2022 22:40

Nilópolis - Enfermeiros e técnicos de enfermagem da rede municipal de saúde de Nilópolis, estão aptos para realizar o teste de antígeno no nariz (cotonete) para detecção da Covid-19. Eles passaram por treinamentos nesta segunda-feira (10/01) e terça-feira (11/01). Todos os 11 postos de saúde do município realizam o exame e o resultado sai em 20 minutos.O teste é feito em pessoas que apresentam os sintomas da Covid-19. O primeiro passo é preencher um formulário. Em seguida, a pessoa é encaminhada para uma sala reservada, onde fará o teste em dois minutos. É necessário ser morador de Nilópolis."Ele tem uma técnica diferente dos outros testes. Por ele ser um teste rápido, o paciente já tem o resultado de 15 a 20 minutos e consegue seguir a quarentena com as medicações corretas no tempo hábil", disse Juliana Gomes de Oliveira, que atua como enfermeira há três anos no posto do Cabral.Os exames só são realizados em casos de pessoas com sintomas, que tiveram contato com quem apresentou resultado positivo para Covid-19 ou receberam encaminhamento do médico para fazer o teste.A rede dispõe de três exames: rápido (dedinho), indicado para pacientes com sintomas leves, antígeno por SWAB (cotonetes), indicado para quem tem síndrome gripal (dores de cabeça, febre e congestão nasal) e o RT-PCR SWAB (realizado em pessoas com síndrome gripal e com resultado em 48 horas, pois realiza o sequenciamento genético com carga viral).Os testes podem ser feitos nas 11 unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, de 9h as 12h e de 14h as 16h.Posto CentralRua João Pessoa, 1530, Centro.Posto de Atendimento Médico e Sanitário do CabralRua Roldão Gonçalves, s/n, CabralPosto A. de A. MachadoRua Mário Valadares, s/n, Novo HorizontePosto Dorvil Almeida LacerdaRua José Couto Guimarães, 1299, PaiolPosto Médico Rosa Maria PerezRua Mal. Deodoro, 555, Nova Cidade.