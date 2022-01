O entupimento da manilha está na Rua Mena Barreto, no bairro Cabuis, em frente ao Campo do Olaria - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 26/01/2022 12:35 | Atualizado 26/01/2022 12:38

Nilópolis – Moradores da Rua Mena Barreto, no bairro Cabuis, em frente ao Campo do Olaria, em Nilópolis, solicitam a Prefeitura de Nilópolis, o desentupimento de uma manilha, em uma das principais vias de acesso ao Centro do município.

Ainda segundo os nilopolitanos da área, recentemente a prefeitura realizou uma limpeza no local, mas a manilha segue entupida, que com o vazamento, provoca mau cheiro, com a água suja escorrendo diariamente.