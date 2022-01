Bakaninha estava na escola há 20 anos e era filho de Gilson Bacana, uma das vozes da Beija-Flor - Reprodução

Publicado 28/01/2022 10:40 | Atualizado 28/01/2022 11:28

Nilópolis – Um acidente de carro na madrugada desta sexta-feira (28/01), vitimou o intérprete Gilson Conceição Junior, o Bakaninha, de 30 anos, um dos integrantes do carro de som da Beija-Flor de Nilópolis. O cantor morreu após sofrer um acidente na descida do Viaduto de Edson Passos, no bairro Frigorífico, em Nilópolis. Na noite desta quinta-feira (27/01), Bakaninha participou do ensaio geral realizado semanalmente na quadra da agremiação nilopolitana.

O cantor morreu após sofrer um acidente de carro na descida do Viaduto de Edson Passos, no bairro Frigorífico Reprodução

Bakaninha estava na escola há 20 anos e era filho de Gilson Bacana, uma das vozes da Beija-Flor. O cantor Neguinho da Beija-flor lamentou em suas redes sociais o falecimento do companheiro de carro de som.

O músico estava sendo preparado para substituir Neguinho da Beija-Flor a frente do carro de som da Escola.

A Beija-Flor em suas redes sociais também postou nota de pesar pela morte do músico, que completaria 31 anos, neste sábado (29/01).