A imunização dos menores está sendo feita no Complexo de Saúde Dr. Jorge David, no Centro - Divulgação / PMN

Publicado 26/01/2022 23:24 | Atualizado 26/01/2022 23:33

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis promove, nesta quinta-feira (27/01), a vacinação contra a Covid-19 dos meninos e meninas com 5 e 6 anos. A imunização para as crianças está acontecendo no Complexo de Saúde Dr. Jorge David, na rua Senador Fernando Mendes, s/n, próximo ao Clube Nilopolitano, no Centro, das 9h às 16h.



Documentação



Comprovante de residência, cartão de vacinação e CPF ou cartão do SUS.



Comorbidades



Hipertensão arterial, diabetes, doenças hepáticas, cardiopatias, obesidade, câncer, doenças reumáticas, sequelas de AVC, paralisias cerebral e infantil, amputação de membros.



Campanha de vacinação de 12 anos ou mais continua nos postos Central, Paiol, Cabral, Novo Horizonte.

Desde o início da aplicação da vacina, a porcentagem da população vacinável imunizada com a primeira dose é de 91%, segunda dose 72% e terceira dose 49%.