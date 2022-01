Cemitério, borracharia e ferro-velho são locais são considerados pontos estratégicos porque são depósitos preferenciais para desova do Aedes aegypti, mosquito transmissor das três doenças - Divulgação / PMN

Publicado 25/01/2022 19:13 | Atualizado 25/01/2022 19:16

A Coordenação de Controle de Vetores, vinculada ao Ministério da Saúde, têm apoio da Secretaria de Saúde de Nilópolis, na realização do serviço Divulgação / PMN

Nilópolis - As atenções ainda estão voltadas para o combate ao Coronavírus, transmissor da Covid-19, mas os mosquitos Aedes aegypt, que transmitem dengue, zika e chicungunya, estão por aí, principalmente nesse verão com altas temperaturas. Os funcionários que os enfrentam são popularmente chamados de ‘mata mosquitos’ e já estão em ação em Nilópolis, conduzindo o carro fumacê.Esta semana, eles vão percorrer os bairros de Santos Dumont, Nossa Senhora de Fátima e Centro, bem cedo pela manhã, de 6h às 10h, e das 18h às 20h. São os melhores horários para realizar o trabalho. Na semana anterior, o grupo esteve na beira do Rio Sarapuí, divisa com Mesquita, e também no Cemitério de Nilópolis.Nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do ano passado, eles visitaram 160 mil 965 residências. Descobriram 31 focos de mosquitos 61 mil 237 imóveis em setembro e os números foram diminuindo até dezembro, quando estiveram em 23 mil e 27 casas e apartamentos e encontraram sete focos.