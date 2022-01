Crianças de 5 a 11 anos serão atendidas no Complexo de Saúde Jorge David e pessoas com 12 anos ou mais deverão se dirigir ao Posto Central - Divulgação / PMN

Crianças de 5 a 11 anos serão atendidas no Complexo de Saúde Jorge David e pessoas com 12 anos ou mais deverão se dirigir ao Posto CentralDivulgação / PMN

Publicado 28/01/2022 17:33 | Atualizado 28/01/2022 17:50

Nilópolis - Neste sábado (29/01), crianças e pessoas com 12 anos ou mais poderão ser imunizadas contra a Covid-19 em dois pontos de vacinação de Nilópolis, que vão funcionar das 9h às 12h. Crianças de 5 a 11 anos serão atendidas no Complexo de Saúde Jorge David e pessoas com 12 anos ou mais deverão se dirigir ao Posto Central.

Crianças e adolescentes até 17 anos devem ir acompanhados de pais ou responsáveis, além de levar documento de identidade com foto ou CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e o cartão de vacinação. Pessoas com comorbidades precisam levar documento que comprove a doença.

Prossegue ainda a imunização com a primeira dose da Covid-19 para pessoas com 18 anos ou mais que ainda não se vacinaram. É necessário levar documento de identidade com foto e cartão do SUS.



Serviço:



Crianças de 5 a 11 anos

Complexo de Saúde Jorge David

Rua Senador Fernando Mendes, 1316, no Centro



Pessoas com 12 anos ou mais

Vacinação de 9h as 12h

Posto Central

Rua João Pessoa, 1543, Centro, Nilópolis