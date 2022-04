Nilópolis

Encosta na Maestro Djalma do Carmo, no Tropical, em Nilópolis, recebe concretagem

Intervenção urbana faz parte do pacote ‘Dá-lhe Obras’, que inclui 40 locais, em Nilópolis. Uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura

Publicado 19/04/2022 19:04 | Atualizado há 3 dias