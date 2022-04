As pessoas que moram no alto do morro e também as que construíram suas casas na descida da encosta agora começam a se sentirem mais seguras. - Divulgação / PMN

Publicado 19/04/2022 19:04 | Atualizado 19/04/2022 19:06

Nilópolis - A concretagem em jato da encosta na Rua Maestro Djalma do Carmo, no bairro Tropical, continua a ser feita por operários-alpinistas contratados pela empresa que presta serviços à Secretaria de Estado das Cidades, em contrato de cooperação técnica com a Prefeitura de Nilópolis. Nesta segunda-feira (18/04), um grupo se revezava quando o prefeito Abraãozinho (PL) e o secretário de Obras Flávio Vergueiro, logo pela manhã, foram vistoriar as intervenções urbanas realizadas no local dentro do programa ‘Dá-lhe Obras’.



As pessoas que moram no alto do morro e também as que construíram suas casas na descida da encosta agora se sentem mais seguras. A dona de casa Ana Paula Dias, 36 anos, tem casa no alto da encosta no Tropical. Ali ela mora com o marido e três filhos, o mais novo de 1 ano e 9 meses. Na residência ao lado, vive a sobrinha. “É algo muito bom o que estão fazendo por nós aqui. A gente vivia em risco sempre que chovia”, salientou ela. O sobrinho dela, o militar Wallison Cerqueira, 20 anos, lembrou que já escorregou lá de cima e machucou o pé.



A técnica de segurança do trabalho Glaucilene Souza acompanhava desde o início da manhã a sinalização do local e o trabalhado dos alpinistas. Ela contou que faz parte de suas atribuições a análise preliminar de risco da encosta antes de os operários entrarem no lugar. Depois da autorização para a realização do trabalho, eles também colocam placas nas imediações da obra para informar transeuntes e motoristas. Moradora de perto do Campo do Olaria, Aparecida Souza trazia o filho do colégio e sobe a rua para chegar em casa. Ela elogiou as benfeitorias. “Uma irmã da igreja mora ali na beira no barranco e eu tinha medo por ela sempre que chovia. O risco era grande”, lembrou Aparecida. Os trabalhadores retiraram o barro que estava encostado nas casas localizadas na parte baixa, fizeram uma vala para ter acesso à encosta e assim puderam escalar o local.A técnica de segurança do trabalho Glaucilene Souza acompanhava desde o início da manhã a sinalização do local e o trabalhado dos alpinistas. Ela contou que faz parte de suas atribuições a análise preliminar de risco da encosta antes de os operários entrarem no lugar. Depois da autorização para a realização do trabalho, eles também colocam placas nas imediações da obra para informar transeuntes e motoristas.