Os engenheiros responsáveis pela obra garantiram que a concretagem do morro vai impedir seu desmoronamentoDivulgação / PMN

Em seguida, o Chefe do Executivo foi para o Parque Sara Areal, em Nova Cidade, onde operários iniciaram as obras de revitalização do lugar. Eles estão quebrando as pistas que serão recompostas, vão colocar grama, reformar o anfiteatro e construir uma pista de skate e um parcão para os animais. Além disso, houve vistoria também a beira do Rio Sarapuí, que fica ao lado da área de lazer.



O prefeito Abraãozinho visitou as intervenções no bairro acompanhado do secretário de Obras, Flávio Vergueiro Divulgação / PMN Nilópolis - As dezenas casas na beira da encosta que fica na Rua Sargento Manoel Rodrigues, no bairro Cabuís, agora têm mais segurança, após a concretagem em jato do declive, executada em muitos trechos por três alpinistas. Em parceria com o Governo do Estado, o prefeito Abraãozinho (PL) está promovendo o programa ‘Dá-lhe Obras’, que realiza intervenções urbanas em mais de 40 pontos de Nilópolis. Ele visitou as intervenções no bairro nesta terça-feira(12/04) acompanhado do secretário de Obras, Flávio Vergueiro.Em seguida, o Chefe do Executivo foi para o Parque Sara Areal, em Nova Cidade, onde operários iniciaram as obras de revitalização do lugar. Eles estão quebrando as pistas que serão recompostas, vão colocar grama, reformar o anfiteatro e construir uma pista de skate e um parcão para os animais. Além disso, houve vistoria também a beira do Rio Sarapuí, que fica ao lado da área de lazer.“Hoje acompanhei duas obras, das muitas que estão acontecendo na cidade. São obras nos quatro cantos de Nilópolis. Elas vêm trazendo revitalizações, segurança e contenção de encostas para a nossa população. Estive na Rua Sargento Manoel Rodrigues e no Parque Sara Areal. Quero agradecer mais uma vez ao governador Cláudio Castro, que ajudou muito nossa cidade e transformou o sonho em realidade”, afirmou o prefeito.

Encosta no Cabuís



Os engenheiros responsáveis pela obra garantiram que a concretagem do morro vai impedir seu desmoronamento. Os operários fizeram a concretagem e mantiveram a árvore.



Parque Sara Areal



Um técnico fazia o levantamento topográfico do Parque Sara Areal para impedir que as ruas no entorno encham em casos de grande quantidade de chuva, direcionando as águas pluviais em direção ao Rio Sarapuí. As pistas na área de lazer e também a calçada circundando o Parque foram quebradas para dar lugar a novas. Serão construídas uma pista de skate e um parcão para receber os animais, além da revitalização do anfiteatro e dos brinquedos para crianças. A área que margeia o rio receberá um muro e a frente terá uma grade de nylofor.