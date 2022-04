Muitos nilopolitanos lotaram o auditório da escola municipal José D'Alessandro - Divulgação / PMN

Publicado 12/04/2022 20:36 | Atualizado 12/04/2022 20:39

Nilópolis - São mais 210 nilopolitanos formados nos cursos promovidos pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico. Os alunos de Marketing Digital, Tranças Nagô, Design de Sobrancelhas e Manicure receberam o certificado, nesta segunda-feira (11/04), em uma cerimônia feita no auditório da escola municipal José D'Alessandro, no bairro Cabuis, em Nilópolis.

Familiares dos formandos marcaram presença na noite de comemoração. Também estiveram presentes prestigiando o momento o prefeito Abraãozinho (PL), o presidente da Câmara Rafael Nobre, o secretário de Trabalho Eduardo Amorim e o subsecretário da pasta, Luiz Alberto Alcantra.

Os 210 formandos das turmas 2022.1 foram presenteados com vaga garantida para a próxima turma do curso avançado de Tranças Nagô, Design de Sobrancelhas e Manicure, com data de início prevista para maio. Já os alunos de Marketing Digital foram contemplados com aulão no primeiro sábado do mês de maio.