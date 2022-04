Sávia David ao lado do intérprete Neguinho da Beija-Flor - Divulgação

Publicado 08/04/2022 17:20 | Atualizado 08/04/2022 17:23

Sávia David recebeu o carinho da comunidade em Nilópolis Divulgação

Nilópolis - Mesmo não desfilando esse ano na Beija-Flor de Nilópolis, Sávia David, rainha de bateria da Unidos de Vila Maria, de São Paulo, participou nesta quinta-feira (07/04), do último ensaio na quadra da azul e branco nilopolitana. Cria e amada pela comunidade, ela caiu nos braços do povo, embalada pelo samba."Estar aqui, sentir essa energia não tem preço. Sentir esta energia é voltar há 14 anos, onde tudo começou, isso muito me emociona. Esse amor que recebo da comunidade recarrega as energias, me alimenta a alma", disse Sávia.Com desfile no mesmo dia e horário, a artista teve que optar pela apresentação no Anhembi na "Vila mais famosa de São Paulo", onde vai levar com muita garra e samba no pé, a alegria contagiante da "Cadência da Vila", regida pelo mestre Moleza, a premiadíssima bateria da escola. A diva garante que o coração estará nas duas escolas e a torcida também.