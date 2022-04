No vídeo registrado por um motorista que passava no momento da explosão, muitas pessoas passavam no local, provocando uma correria no local. Ninguém ficou ferido - Reprodução

No vídeo registrado por um motorista que passava no momento da explosão, muitas pessoas passavam no local, provocando uma correria no local. Ninguém ficou feridoReprodução

Publicado 04/04/2022 19:22 | Atualizado 04/04/2022 19:58

Nilópolis - Uma explosão destruiu uma loja mecânica e de instalação de cilindros de GNV, nesta segunda-feira (04/04), na Avenida Getúlio Vargas, no Centro, de Nilópolis. Em um vídeo postado nas redes sociais por um motorista que passava no momento da explosão, muitas pessoas passavam no local, provocando uma grande correria. Ninguém ficou ferido. Veja o vídeo abaixo da explosão:

Pelo vídeo é possível vê o local pegando fogo com uma grande fumaça, momentos antes da explosão. O trânsito precisou ser interditado para o trabalho do Corpo de Bombeiros. Imóveis e lojas ao lado acabaram sendo atingidos pelo fogo.

Ainda não se sabe as causas do incêndio, que serão investigadas.